Introductions : un spécialiste italien de protection des pilotes en Bourse de Paris

(Boursier.com) — Racing Force, société italienne, cotée en Bourse de Milan, a fait son entrée sur Euronext Paris Paris fin septembre 2022. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et d'accessoires de sécurité à destination de l'industrie du sport automobile. Les produits sont vendus sous les marques OMP, Bell, Zeronoise, B2 et Racing Spirit.

La société équipe des pilotes (70% du chiffre d'affaires) via des combinaisons, vêtements fonctionnels et de performance, gants, chaussures, casques, sous-vêtements professionnels, cagoules, coudières, genouillères, chaussettes, protecteurs de côtes, etc.

Elle conçoit aussi des équipements de sécurité pour les voitures de course et de sport (25% du chiffre d'affaires) : sièges baquets, harnais, arceaux de sécurité, filets de sécurité, volants, extincteurs, ceintures de sécurité, pédales et repose-pieds, équipements et dispositifs de communication, pièces de sécurité et de performance, etc.

Le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Italie, au Luxembourg, en Belgique, aux Etats-Unis et au Bahreïn.

Pour les six premiers mois de son exercice 2022, la société affichait 33,6 ME de chiffre d'affaires (+34,7%), un EBITDA de 9,3 ME (soit 27,8% de taux de marge d'EBITDA) et un bénéfice net de 6.9 ME, quasiment doublé par rapport à celui du premier semestre 2021.