Introductions : un spécialiste espagnol du drone en Bourse de Paris

(Boursier.com) — La société espagnole Embention a fait une discrète apparition en Bourse de Paris au printemps dernier, sur Euronext Access via une cotation directe.

Elle développe deux gammes de produits principales qui comprennent des composants de drones et des véhicules autonomes prêts à voler, à usage professionnel.

La société collabore avec plusieurs partenaires pour fournir des solutions complètes de drones, y compris des transpondeurs, des émetteurs vidéo, des altimètres et d'autres composants UAV.

Embention a annoncé le 30 juin dernier une augmentation de capital pour financer et développer un plan stratégique et la capacité de développer de nouveaux produits et d'augmenter sa capacité de production.

"Nous verrons des drones peupler nos cieux, et avec cela, nous verrons différentes applications de drones telles que la livraison, la logistique, les taxis aériens et les services d'urgence, entre autres", explique la société.

Embention a la capacité de concevoir et de développer ses produits en interne à partir de ses installations en Espagne. Il dispose également de zones de fabrication de composants électroniques et mécaniques, d'un atelier d'intégration d'avions et d'un aérodrome privé. De plus, les installations de test et de production comprennent des équipements de pointe, tels qu'une chambre climatique, une table vibrante, une table d'étalonnage, des stations d'assemblage et une installation de production.

Lors de l'exercice 2021, Embention a généré 3 ME de chiffre d'affaires et dégager un bénéfice net de 417 KE.