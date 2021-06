Introductions : un spécialiste du viager cote à Paris

(Boursier.com) — Integritas Viager a fait son apparition le 11 juin dernier sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre d'Euronext Paris. Une opération qui doit notamment répondre à son besoin de gagner en notoriété et de renforcer sa présence sur le marché français.

A 116 Euros l'action, la société se trouve valorisée 12 ME.

Cette admission sur le marché Euronext Access constitue une première étape avant un transfert éventuel des titres de la Société sur le compartiment Euronext Growth.

La société compte, le cas échéant, faire appel aux investisseurs et au marché dans le cadre de l'exécution de sa stratégie, en étant ainsi susceptible de lever des fonds en fonction de ses besoins. A terme, la société et ses actionnaires disent être engagés dans une dynamique d'élargissement du flottant.

La société compte atteindre un patrimoine immobilier supérieur à 100 biens en viager d'une valeur de 24 ME d'ici la fin de l'année 2021. En l'espace de quelques mois, la société s'est portée acquéreur de nombreux viagers sur l'ensemble du territoire français, notamment en Ile de France et dans la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Integritas liste un certain nombre d'arguments favorables au viager en France : le vieillissement de la population puisque le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait constituer plus de 30 % de la population française d'ici à 2040; la diminution du pouvoir d'achat des retraités français : entre 55 et 80 ans, le pouvoir d'achat diminue de près de 40% en moyenne. Et enfin le fait que la grande majorité des seniors sont propriétaires de leur logement. En l'occurence, 72 % des personnes âgées de plus de 70 ans sont propriétaires de leur résidence principale.