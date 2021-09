Introductions : un acteur de l'économie circulaire des plastiques sur Euronext Growth

(Boursier.com) — La Bourse de Paris a accueilli, au coeur de l'été, la société espagnole Plásticos Compuestos qui conçoit et produit des résines biodégradables et des composés destinés à l'industrie du plastique. La cotation directe a eu lieu le 17 juillet dernier sur Euronext Growth. La société capitalise un peu moins de 30 ME.

Plásticos Compuestos a développé un savoir-faire et une technologie propriétaires dans le domaine de l'économie circulaire des plastiques, notamment concernant les résines biodégradables et compostables, ainsi qu'un savoir-faire en matière de procédés de recyclage et de réutilisation des plastiques. Plásticos Compuestos, S.A. possède deux sites de production implantés à Barcelone.

"Les composés contiennent des charges minérales, des couleurs et des concentrés d'additifs qui confèrent aux plastiques les propriétés mécaniques requises tout en réduisant leur empreinte carbone", explique la société.

La société a publié une perte nette de -1,28 ME en 2020, et un résultat d'exploitation de -0,42 ME, pour un chiffre d'affaires en recul de 5,5% par rapport à l'exercice 2019.