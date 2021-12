Introductions : Toosla lance son offre aujourd'hui

(Boursier.com) — Toosla lance son introduction en Bourse aujourd'hui avec une petite augmentation de capital de 5,5 ME. Montant pouvant être porté à 7,27 ME environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation. 1,82 ME d'engagements de souscription, soit 33% du montant initial de l'Offre a été enregistré.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 2,85 et 3,85 Euros par action. L'offre aux particuliers se termine le 13 décembre inclus et le 14 décembre pour le Placement Global.

Toosla est un acteur digital de la location de voitures de courte durée. La société propose un modèle économique sans agence qui repose sur un algorithme permettant d'optimiser le taux d'occupation des véhicules.

Le chiffre d'affaires atteint 2,8 ME en 2020, en croissance de +45%, une année pourtant marquée par la limitation des déplacements compte tenu de la crise du Covid 19. Cette croissance a permis de mieux couvrir les charges directes

d'exploitation. L'Ebitda ajusté (483 KE en 2020), indicateur clé de la rentabilité de l'entreprise, ressort ainsi en progression de 126% et à 16,9% du chiffre d'affaires.

Cette dynamique doit se poursuivre en 2021, grâce notamment à l'augmentation de la flotte automobile et au développement à l'international avec une première ouverture en mai 2021 en Espagne. À fin 2021, Toosla proposera 300 véhicules (201 en moyenne en 2020) et vise un chiffre d'affaires de plus de 4 ME, soit une croissance de près de 50% par rapport à 2020.

Toosla compte atteindre, en 2025, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros (multiplication par 20 entre 2021 et 2025), une marge d'Ebitda ajusté de 35% et une marge d'exploitation de 15% (12 millions d'euros).