Introductions : Tony Parker avec Smart Good Thinks sur l'ancien Marché Libre

(Boursier.com) — La jeune société Smart Good Thinks a fait son apparition sur Euronext Access+, l'ancien Marché Libre, le 2 septembre dernier via une cotation directe sur un cours de 95,76 Euros. Aujourd'hui à 100 Euros, la société capitalise plus de 100 ME.

Dirigée par Serge Bueno entre autre à l'origine du lancement de Sodastream en France, Smart Good Thinks se veut un "pionnier de l'économie bienveillante : un nouveau modèle d'entreprise qui fait rimer rentabilité avec solidarité". Elle explique en effet vouloir reverser 25% du chiffre d'affaires net encaissé (moins les contributions directes et promotions produits) dans des programmes de solidarité pour la jeunesse (éducation et formation) et l'égalité homme/femme.

Concrètement l'entité cotée est une holding organisée essentiellement autour de 2 pôles d'activités : la production de préparations en poudre pour boissons instantanées nutritionnelles ; et le développement d'une plateforme de conciergerie dédiée aux personnes âgées, proposant des services portant sur de l'assistance dans les petits travaux du quotidien, la réalisation de courses alimentaires, l'accompagnement dans les démarches du quotidien...

Tony Parker ex-international français et entrepreneur a rejoint l'aventure comme actionnaire depuis avril 2022 et ambassadeur de la société depuis juillet dernier. Il occupe le poste de DG délégué.

L'exercice clos au 31 décembre 2021 constitue le premier exercice de la société et a accouché d'un résultat de -166 KE.

Une convention de Trésorerie Groupe a été conclue, le 1er août 2021 entre l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir la société The Home Bar Bevtech et la société, afin de permettre à la holding israélienne l'injection des besoins en termes de trésorerie, ce qui a été le cas au cours de plusieurs opérations d'apports cash, consciente que l'exploitation financière de la société ne pouvait être à tout

moment parfaitement équilibrée.

Outre les fonds apportés par les deux actionnaires principaux à la création de la société, cette dernière a procédé à l'émission, en deux tranches, d'un emprunt obligataire convertible en actions d'un montant global de 1.300.000 EUR, dont une première tranche de 500.000 EUR a été reçue le 31 décembre 2021 et une deuxième tranche de 800.000 EUR a été reçue par le 4 janvier 2022.

Fin juin, la société a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 2,77 MEUR pour renforcer ses fonds propres, à travers un placement privé réalisé auprès de 21 nouveaux actionnaires. Elle a également procédé à l'incorporation dans son capital social de l'ensemble des créances de son actionnaire majoritaire The Home Bar Bevetch Ltd. résultant d'avances en compte courant pour un montant total de 6,20 MEUR.