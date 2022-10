Introductions : TaTaTu déjà en hausse après sa cotation directe sur Euronext Growth

(Boursier.com) — L 'admission des 814 265 232 actions ordinaires de TaTaTu sur Euronext Growth Paris a été réalisée suite à un placement privé, dans le cadre de l'introduction en Bourse de la société. Le prix de référence a été fixé à 2 euros par action. La capitalisation boursière de la société ressort à 1,6 milliard d'euros le jour de la cotation. Le titre cote déjà 2,40 Euros, après des échanges à 2,77 Euros.

TaTaTu est la première application de réseaux sociaux et de divertissement qui récompense les utilisateurs pour la valeur qu'ils contribuent à créer avec le temps passé sur la plateforme.

La plateforme émet des TTU Coins, des points de fidélité exclusifs qui peuvent être échangés par les utilisateurs lors de ventes aux enchères, et avoir ainsi la chance de gagner des expériences ou des produits exclusifs, ou sur le site de e-commerce et bientôt dans une sélection de commerçants de proximité affiliés.

Andrea Iervolino, fondateur et Directeur Général, a développé la plateforme depuis 2018 "dans le but de rendre le pouvoir aux utilisateurs, afin de promouvoir le bien social et le renforcement des communautés".

"A travers cette cotation directe, TaTaTu entend continuer à façonner l'avenir des réseaux sociaux et encourager les évolutions positives au sein de l'industrie des médias et du divertissement", explique la société.

TaTaTu intègre également ce jour le segment Euronext Tech Leaders lancé par Euronext en juin dernier. L'initiative Euronext Tech Leaders comprend plusieurs volets complémentaires, dont la création d'un segment regroupant plus d'une centaine de sociétés européennes cotées sur les marchés d'Euronext, et l'indice Euronext Tech Leaders composé des valeurs de ce segment, une offre de services de visibilité et de promotion des Euronext Tech Leaders auprès des investisseurs internationaux, des conditions de trading améliorées, et la constitution d'une communauté de Tech Leaders à travers la création d'un C-level Club et l'organisation de l'Euronext Tech Leaders Campus qui a vocation à devenir le rendez-vous annuel des sociétés Tech en Europe.