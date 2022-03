Introductions : SMAIO vise une dizaine de million d'euros

(Boursier.com) — La société SMAIO lance aujourd'hui son introduction en Bourse de Paris sur Euronext Growth.

Le prix de l'offre est fixe à 5,54 Euros par action. Le montant de l'augmentation de capital visée atteint 9 ME, pouvant être portée à 11,90 ME environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

La société bénéficie d'engagements de souscription à hauteur de 6,80 ME dont environ 4,5 ME de la part de NuVasive et de 2 ME de la part de NextStage AM. La période de souscription court du 24 jusqu'au 31 mars 2022.

La société développe l'une des plus importantes bases de données mondiales de patients souffrant de pathologies de la colonne vertébrale, dont l'analyse permet d'améliorer en continu leur prise en charge. Elle sohaite instaurer un nouveau paradigme dans la chirurgie du rachis.

L'approche différenciée de SMAIO repose sur plus de dix années d'expérience dans l'exploitation numérisée des données analysant la performance et le risque des chirurgies de la colonne vertébrale pour déployer une stratégie globale alliant une planification précise, une exécution sur-mesure servie par plusieurs technologies intégrées d'assistance au chirurgien et un suivi analytique des données patients dans la durée.

Précurseur dans l'utilisation de la data pour soigner les pathologies rachidiennes, SMAIO s'appuie sur KEOPS, l'une des plus importantes bases de données contenant plus de 100 000 cas patients afin de réaliser une chirurgie sur-mesure au profit d'un équilibre optimal et durable du patient.

SMAIO ambitionne, grâce à ce projet d'introduction en bourse, d'accélérer son développement commercial, notamment aux Etats-Unis, premier marché du rachis au monde, tout en exploitant l'immense potentiel de sa base de données et de ses technologies chirurgicales sur-mesure ouvrant, à terme, la voie à la robotique active et à l'automatisation progressive des interventions chirurgicales de la colonne vertébrale.

D'ici 2025, la société compte dépasser un volume de ventes annuel de 12 ME et réaliser un résultat net positif.