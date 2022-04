Introductions : SMAIO a levé un peu moins de 9 ME

(Boursier.com) — On connait le résultat de l'introduction en Bourse de SMAIO, acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne. La société lève environ 9 millions d'euros sur Euronext Growth à Paris.

La société débutera sa vie boursière sur une capitalisation d'environ 29 millions d'euros à l'issue de l'augmentation de capital au prix de 5,54 Euros.

1.614.195 actions ordinaires ont été allouées dans le cadre de l'Offre, représentant un montant de 8,94 millions d'euros. Les 1.614.195 actions ordinaires ont été allouées dans le cadre de l'Offre via le Placement Global (investisseurs institutionnels français et étrangers) pour environ 7,6 millions d'euros, et 236.202 actions ordinaires nouvelles allouées au public (représentant environ 1,3 million d'euros). Au final, le produit net est d'environ 8 millions d'euros pour la société.

Comme annoncé lors du lancement de l'Offre, SMAIO a reçu des engagements de souscription de la part de nouveaux investisseurs pour un montant total de 6,50 ME (soit 73% du montant de l'Offre), dont environ 4,5 ME de NuVasive et 2,00 ME de NextStage AM. En outre, la société Sylorus Scientific, actionnaire historique, a souscrit un engagement de souscription de 0,30 ME, portant le total des engagements de souscription reçus par la société à hauteur de 6,80 ME, soit 76% du montant de l'Offre.

Début des négociations le 6 avril.