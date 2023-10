Introductions : Planisware, une opération à 250 Millions d'Euros; plus d'un Milliard de capitalisation

(Boursier.com) — Voilà une introduction de taille en Bourse de Paris ! Planisware lance son opération ce lundi : en l'occurrence une offre de 241 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de 16 Euros de la fourchette indicative du prix et environ 272 millions sur la base de la borne supérieure de 18 Euros. Il s'agit de cessions, de la part d'Olhada (les dirigeants dont Pierre Demonsant, Président du Conseil d'administration), et différents fonds gérés par Ardian France. Aucune augmentation de capital n'étant prévu lors de cette introduction en Bourse. Une option de surallocation est prévue ajoutant potentiellement de 36 à 41 millions d'euros à l'opération de base. A noter que CDC Tech Premium s'est engagé à souscrire 25 millions d'euros. L'offre à prix ouvert clôturera le 10 octobre prochain, le placement global le 11 octobre. Le début des négociation est prévu le 16 octobre. En milieu de fourchette, la valorisation du groupe ressort à un peu moins de 1,2 Milliard d'Euros.

Planisware se veut leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la "Project Economy". La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits. La société compte près de 600 collaborateurs répartis dans 12 bureaux à fin septembre 2023, Planisware opère à grande échelle en servant environ 540 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde.

Le chiffre d'affaires 2022 ressort à 132,1 ME, le résultat opérationnel courant à 33,6 ME et le résultat net à 31,6 ME. Pour les 6 premiers mois de 2023, ces données ressortent respectivement à 72,6 ME, 15,7 ME et 15,4 ME.

Planisware prévoit une croissance des produits liés à l'activité à taux de change constants de l'ordre de 19,5% en 2023 et en 2024, portée en particulier par son activité SaaS. Par ailleurs, le Groupe prévoit une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 31% pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 (à titre de référence, la marge d'EBITDA ajusté de l'exercice clos au 31 décembre 2022 était de 31,3%) et d'environ 33% pour l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société et de la réalisation des prévisions, le Groupe a l'intention de distribuer en 2024 un dividende représentant 40% de son résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Le Groupe ambitionne d'atteindre une croissance annuelle à taux de change constants des produits liés à l'activité de plus de 20% en 2026. Ce niveau de croissance devrait être principalement soutenu par l'augmentation des souscriptions aux solutions SaaS générées par les activités de support, à la fois en valeur absolue et en proportion des produits liés à l'activité, sur la période 2025-2026. Le Groupe s'attend également à ce que le chiffre d'affaires récurrent tende vers 90% de ses produits liés à l'activité d'ici 2026, soutenus en particulier par l'augmentation du chiffre d'affaires des souscriptions aux solutions SaaS qui devraient croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de plus de 25% entre l'année fiscale 2024 et l'année fiscale 2026.

Le Groupe vise une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté pour atteindre environ 35% en 2026, principalement grâce à une modification de la composition de son chiffre d'affaires, à l'indexation sur l'inflation des contrats ainsi qu'aux économies d'échelle globales anticipées. Le Groupe a pour objectif de maintenir son taux de conversion en trésorerie à environ 80% dans les années suivant l'année fiscale 2024.

Enfin, le Groupe a pour objectif de distribuer des dividendes à ses actionnaires à hauteur de 40% du résultat net au titre de chacun des exercices de la période 2025-2026, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société et dans l'hypothèse où l'ensemble des objectifs fixés seraient atteints.