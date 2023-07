Introductions : placement d'Osmosun dans la partie haute de l'offre

(Boursier.com) — Le placement global d'Osmosun, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques ont rencontré un large succès, "illustrant la confiance des investisseurs dans le positionnement, la stratégie de développement d'Osmosun et ses perspectives de croissance".

La demande globale s'est élevée à 2.086.213 titres, dont 1.125.327 pour le Placement Global et 960.886 titres pour l'Offre à Prix Ouvert soit une sursouscription de 1,6 fois l'offre Initiale.

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration d'Osmosun, réuni ce 5 juillet, a fixé le prix définitif de l'action à 6,50 euros, dans la partie supérieure de la fourchette indicative de prix de 5,10 euros - 6,90 euros. Il a également décidé d'exercer intégralement la 'Clause d'extension' permettant de lever un montant global brut de 10 ME, par émission de 1.533.332 actions nouvelles, dont 2,7 ME de compensation de créances.

Le produit net s'élève environ à 9 ME et sera dédié à hauteur de 45% au financement de l'accompagnement la stratégie de croissance organique, 20% au financement des investissements en matière d'innovation et de Recherche & Développement et 35% au financement de la croissance externe pour l'acquisition de nouvelles briques technologiques complémentaires afin de devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.

802.127 actions nouvelles sont allouées dans le cadre du Placement Global et 731.205 actions nouvelles pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 350 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 350 actions) à 27,2%.

A l'issue de l'opération, le capital d'Osmosun est désormais composé de 5.498.582 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 35,7 ME.

Le flottant représente 18,2% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 7 juillet. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à compter du 10 juillet.