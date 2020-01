Introductions : Paulic, 2ème introduction de l'année

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paulic Meunerie sera la deuxième introduction de 2020 en Bourse de Paris. L'offre est lancée ce matin, pour un montant de 7 ME pouvant être porté à environ 9,3 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

2 ME sont sécurisés, soit 28,6% de l'offre, sous la forme d'engagements de souscription dont 500 KE par compensation de créances provenant du compte courant de l'associé principal .

La fourchette indicative de prix applicable à l'offre est comprise entre 6,32 et 8,54 Euros par action. L'offre se terminera le 12 février inclus.

Jean Paulic, PDG de la société éponyme, a présenté la semaine dernière, à Boursier.com, la société installée sur son métier historique et qui vise un nouveau marché en expansion.

Paulic Meunerie figure parmi les acteurs reconnus de la meunerie française grâce à la richesse de ses gammes de farines de froment et de sarrasin. La société se veut au seuil d'une nouvelle étape dans son histoire avec le développement des produits issus du procédé innovant Oxygreen. Ce procédé est un traitement d'ozonation permettant la purification des grains de blés destinés à la production de farines pour l'alimentation humaine et de son pour l'alimentation animale, notamment à destination de l'élevage d'insectes.

En 2018, plus de 22 000 tonnes de farines ont été produites sur les trois moulins de l'Entreprise, représentant un chiffre d'affaires de 8,2 ME pour un résultat d'exploitation de 38 KE. Pour 2019, le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 8,50 ME, soit une croissance de l'ordre de 3,2%.