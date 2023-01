Introductions : pas encore d'échanges sur The Azur Selection

(Boursier.com) — Introduit par cotation directe à 1,10 Euro le 22 novembre dernier sur le segment Access+ d'Euronext Paris, le titre The Azur Selection n'a connu aucun échange depuis !

La société, dont le capital est détenu à près de 85% par son PDG Georgios Arvanitakis, se développe en investissant dans les hôtels et l'immobilier commercial à travers un modèle économique de location et de sous-location, en Grèce et sur la Côte d'Azur.

Elle gère notamment un portefeuille de biens immobiliers commerciaux et d'hôtels à Athènes et sur l'île de Mykonos. Son portefeuille comprend 5 hôtels (dont 3 sont sous-loués à un exploitant hôtelier et 2 sont entièrement gérés en tant qu'exploitant hôtelier) et un centre commercial avec une répartition équilibrée tant en termes de gamme que de géographie.

"L'activité de gestion hôtelière et immobilière (revenus locatifs de l'activité de sous-location et EBITDA des hôtels sous gestion) est déjà rentable", explique la société.

L'objectif de The Azur Selection est de devenir progressivement une holding d'investissement majeure dans le domaine de l'hôtellerie et de l'immobilier, tant en Grèce qu'en France.

The Azur Selection envisage de développer un hôtel 5 étoiles sur une propriété louée de 3 918 mètres carrés à Agios Stefanos à Mykonos par le biais de sa filiale à 100%, AS resort, Mykonos. Le complexe comprendra 47 chambres/138 lits, des piscines, un restaurant haut de gamme, une salle de sport et un SPA. Le groupe finalise actuellement la procédure d'autorisation du projet.

Par ailleurs, une lettre d'intérêt a été signée en 2022 pour l'acquisition d'un hôtel situé à Saint Jean Cap Ferrat sur la Côte d'Azur. Avec ce projet, The Azur Selection entend créer un hôtel boutique 4 étoiles. Le complexe comprendra 36 chambres, une piscine, un restaurant haut de gamme (restaurant semi-gastro avec piscine), une salle de sport et un spa.

Si l'acquisition est confirmée, le groupe prévoit d'ouvrir le complexe au printemps 2024 et vise 285 jours d'ouverture par an. Le complexe comprendra également d'autres installations uniques telles qu'un pavillon privé et 6 mezzanines emblématique avec vue sur la mer.