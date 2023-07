Introductions : Osmosun nettement dans le vert pour son 1er jour boursier !

(Boursier.com) — A 7 Euros, l'action Osmosun s'affiche dans le vert pour son premier jour de cotations! Une hausse assez nette de plus de 7%, le prix retenu pour l'introduction ayant été fixé à 6,50 Euros, dans le haut de la fourchette indicative qui allait de 5,10 à 6,90 Euros. La société se retrouve valorisée un peu moins de 40 ME.

Le placement a affiché une sursouscription de 1,6 fois l'offre. La société a décidé d'exercer intégralement la 'Clause d'extension' permettant de lever un montant global brut de 10 ME, dont 2,7 ME de compensation de créances.

Le produit net s'élève environ à 9 ME et sera dédié à hauteur de 45% au financement de l'accompagnement la stratégie de croissance organique, 20% au financement des investissements en matière d'innovation et de Recherche & Développement et 35% au financement de la croissance externe pour l'acquisition de nouvelles briques technologiques complémentaires afin de devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.

Osmosun propose des unités de dessalement solaire de l'eau de mer et de l'eau saumâtre.