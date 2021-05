Introductions : Obiz se présente devant le Marché

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Obiz sera le prochain nouveau venu en Bourse de Paris. L'opération prendra la forme d'une augmentation de capital d'un montant de 8 ME associée à une cession d'un montant de 1 ME, portée à 3,9 ME en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

La société bénéficie d'engagements de souscription pour 2,5 ME hors exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 6,42 et 8,68 Euros par action. L'offre qui ouvre aujourd'hui se terminera le 20 mai inclus.

Créée en 2010, Obiz développe des solutions de marketing relationnel en s'appuyant sur sa plateforme digitale propriétaire. Obiz opère actuellement 34 programmes relationnels et affinitaires (Ulys Team pour Vinci, MyAXA Fidelity pour Axa, Pulp pour L'Orange bleue, Club TOTAL pour Total, etc.), en France et en Belgique, qui permettent à 7 millions de bénéficiaires d'accéder à des offres négociées aux meilleurs prix permettant notamment de pratiquer des activités sportives, de loisirs et en lien avec le bien-être.

Au cours des derniers exercices, Obiz a enregistré une accélération de sa croissance avec un chiffre d'affaires passé de 1,1 ME en 2015 à 15,4 ME en 2020, représentant un taux de croissance annuel moyen de +70% sur les cinq derniers exercices. En 2020, la croissance de +62% du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une progression de +65% de l'EBITDA4 (0,8 ME, soit 5,2% de marge) et de +96% du résultat net (0,2 ME).

En 2021, la société s'est fixée pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 21 ME, en progression de plus de 35%, dont 3 ME issus des programmes relationnels et affinitaires, et 18 ME au titre des boutiques e-commerce. La société vise un EBITDA4 de 1 ME en 2021.

À l'horizon 2025, Obiz se fixe pour objectif, hors éventuelles opérations de croissance externe, d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 ME, dont environ 25% au titre des programmes relationnels et affinitaires, et 75% au titre des boutiques e-commerce.

Avec l'effet de levier de la croissance, à partir d'une plateforme déjà dimensionnée pour absorber un important surcroît d'activité, la société vise un EBITDA de 8 ME, représentant une marge d'EBITDA supérieure à 15%.