Introductions : nouvelle foncière espagnole sur l'ancien Marché Libre

(Boursier.com) — OK Business Properties Socimi est la nouvelle foncière espagnole introduite en Bourse de Paris sur le segment Euronext Access, le 31 mars dernier. Elle est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels et d'entreprise (bureaux, locaux commerciaux et industriels, etc.) situés en Europe. A fin 2022, le portefeuille immobilier, composé de 38 actifs, s'élève, en valeur de marché, à 82,1 ME.

En Bourse, où aucun titre n'a été échangé depuis la cotation directe à 12 Euros, la société se trouve valorisée 60 ME.

Elle vient s'ajouter à de nombreuses autres foncières espagnoles qui ont choisi l'ancien marché Libre parisien ces derniers mois. Inmosupa puis Iante, AGP Malaga Socimi, Orbis Properties SOCIMI, ou encore VREF Seville Real Estate Holdco SOCIMI, sans oublier Aroca del Pinar Socimi, ou encore Inmark Prime, Res Gestae Socimi et Meridia Re IV Socimi. Depuis l'été dernier, Faifey Invest s'est ajoutée à la liste, ainsi qu'Eurolog Canola, Igis Neptune, Arimelia Socimi et Perseida Renta.