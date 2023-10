Introductions : Nortem BioGroup sur l'ancien Marche Libre

(Boursier.com) — La société espagnole Nortem BioGroup a fait son apparition sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre français, via une cotation directe et sans levée de fonds le 27 septembre dernier, sur un cours de 5 Euros la valorisant un peu plus de 10 ME.

Nortem BioGroup, ex Nortem Chem, est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de consommation (produits alimentaires, compléments alimentaires, sel marin, produits détartrants, etc.) à base d'ingrédients organiques et biodégradables.

Elle a généré un chiffre d'affaires de 6,98 ME en 2022 pour un résultat net de 0,50 ME.

Les deux actionnaires principaux sont Q7 Fischer Group, détenant 36,98% et Investagria Spain pour 29,32%.