Introductions : NFL Biosciences dans le bas de fourchette

Introductions : NFL Biosciences dans le bas de fourchette









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NFL Biosciences a finalement levé 5 ME dans le cadre de son introduction en Bourse. Les fonds levés permettront à NFL Biosciences d'accélérer son développement à travers la réalisation de l'étude de Phase II/III de son candidat médicament NFL-101, le recrutement de talents pour renforcer l'organisation, l'initiation des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l'addiction au cannabis et la réduction de la consommation d'alcool.

Le Conseil d'Administration de NFL Biosciences, réuni ce jour a donc constaté l'exercice partiel de la clause d'extension et fixé le prix de l'Offre à Prix Ouvert à 3,80 euros par action, soit le bas de la fourchette indicative qui allait de 3,4 à 4,6 Euros. Début des négociations le 5 juillet.