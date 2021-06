Introductions : namR passe les portes de la Bourse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — namR a réussi son IPO : la demande globale a été forte avec un montant de 19,5 ME, soit un taux de sursouscription de 2,4 fois. Celle-ci se décompose en 9,8 ME pour le Placement Global, destiné aux investisseurs institutionnels, et 9,7 ME pour l'Offre à Prix Ferme, destinée aux investisseurs individuels, soit un taux de sursouscription de 12,1 fois.

A l'issue de cette opération, le flottant s'affiche à 20,9% du capital. Enfin, la capitalisation boursière de namR, sur la base du prix de l'Offre de 10,20 Euros, s'élève à 38,2 ME.

Début des négociations le 15 juin!