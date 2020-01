Introductions : Munic sera le 1er dossier 2020

(Boursier.com) — Munic devrait logiquement être le premier candidat à franchir les portes de la Bourse de Paris en 2020, son offre de titres étant lancée depuis ce matin. Elle court jusqu'au 4 février inclus.

Une augmentation de capital d'un montant d'environ 16 ME pouvant être porté à environ 18,4 ME, en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, constitue l'essentiel de l'offre à laquelle s'ajoute une cession d'un montant d'environ 2,8 ME par les actionnaires actuels, en cas d'exercice en totalité de l'Option de surallocation.

Des engagements de souscription de 10 ME, dont 8,2 ME par compensation de créances, sont d'ores et déjà enregistrés, représentant 62,5% de l'augmentation de capital. La fourchette indicative de prix est comprise entre 6,76 et 9,14 Euros par action.

Données automobiles

Munic est un spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile. Munic conçoit et commercialise des solutions technologiques, électroniques et logicielles, pour valoriser les données automobile. À partir de Smart Dongles, des boîtiers intelligents directement connectés sur la prise OBD (" On-Board-Diagnostic "), universelle et obligatoire dans tous les véhicules, la société est capable de capter, décoder et analyser les millions de données brutes produites chaque jour par une voiture et de les enrichir pour produire des données élaborées (niveau précis de carburant dans le réservoir, usure des pneus, état de la batterie ou des plaquettes de freins, etc.).

"Ce gisement d'informations, jusqu'ici inaccessible et donc inexploité, constitue un enjeu majeur de conquête et de fidélisation clients pour de nombreux acteurs de l'industrie automobile (constructeurs automobiles, équipementiers, réseaux de concessions ou d'entretien, etc.) mais aussi d'autres secteurs d'activité (loueurs et plateformes d'autopartage, assureurs, compagnies pétrolières, opérateurs télécoms, etc.)", explique la société.

DaaS

En outre, Munic a élaboré un modèle de vente complémentaire afin de permettre un déploiement à grande échelle de ses technologies. Baptisée EKKO, cette offre, dont le lancement commercial est planifié au 2ème trimestre 2020 en Europe, est basée sur la massification du parc de Smart Dongles dans les véhicules et la mutualisation de leurs usages. À travers EKKO, l'ambition de Munic est ainsi d'ouvrir à un plus grand nombre d'acteurs l'accès aux données véhicule en mode DaaS (" Data as a Service ") via un modèle d'abonnements mutualisés.

Réalisant 17 ME de chiffre d'affaires en 2019, avec +32% de croissance sur la gamme de Smart Dongles qui représente 89% de l'activité, Munic compte près de 270 références clients au sein d'un portefeuille diversifié et largement tourné vers l'international (97% de l'activité réalisée hors de France en 2018). Munic se fixe pour objectif de réaliser 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 ME issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées pour lesquelles la demande est déjà très soutenue, et 25 ME générés à travers les abonnements en " Data as a Service " de la plateforme EKKO. À cet horizon, la Société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires (contre 22% au titre de l'exercice 2018).

L'introduction en Bourse vise à doter la société des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, et notamment pour finaliser et lancer sa plateforme EKKO sur le marché européen.