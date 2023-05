Introductions : Mon courtier énergie, 3ème IPO de l'année à Paris

(Boursier.com) — L 'offre sera à prix ferme à 9,65 Euros pour la 3ème introduction en Bourse de Paris de l'année : Mon courtier énergie. La société vise une augmentation de capital d'environ 7,0 MEUR, pouvant être portée à 9,3 MEUR en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

Mon courtier énergie La société bénéficie d'engagements de souscription à hauteur de 3,8 MEUR de la part d'Eiffel Investment Group. L'offre débute aujourd'hui et clôture le 25 mai à 20h et le Placement Global le 26 mai à 12h.

Mon courtier énergie revendique la place de 1er réseau de courtage en énergie de France en B2B, avec 23 agences et plus 24 000 clients à fin 2022.

Au cours des quatre dernières années, le chiffre d'affaires a été multiplié par 12. Cette croissance ne s'est pas faite au détriment de la rentabilité : le Groupe a toujours été rentable depuis 2019. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 MEUR en croissance de 96% par rapport à l'exercice précédent et affiche une marge d'exploitation de 12,5% en croissance de plus de 5 points par rapport à 2021.

La société se montre ambitieuse pour le moyen terme et vise, en 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 40 MEUR dont plus de 10% dans le conseil en transition énergétique et plus de 15% réalisé à l'international. Elle vise aussi un résultat d'exploitation d'environ 5 MEUR et un réseau composé de plus de 40 agences.