Introductions : Medesis vient en Bourse pour avancer sur la Covid-19 !

(Boursier.com) — C 'est la deuxième introduction de l'année en Bourse de Paris et elle prend la forme d'une petite levée de fonds qui irait de 5,6 à 7,4 ME. Il s'agit de la société Medesis Pharma, dont 2 programmes d'études cliniques concernent la Covid-19.

La biotech compte lancer 4 programmes qui rentrent en Phase II clinique en 2021 :2 candidats médicaments dans le domaine des maladies neurodégénératives afin de traiter la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington, et 2 candidats médicaments pour traiter les inflammations respiratoires sévères que Medesis Pharma, face à l'urgence sanitaire, a focalisé sur le traitement de la COVID-19, un pour les cas graves et un antiviral spécifique destiné à la médecine de ville.

Licences

Dans une interview publiée ce jour par Boursier.com, Jean-Claude Maurel, le fondateur, explique : "Nous n'avons jusqu'à ce jour pas été accompagnés par des fonds. Notre volonté était de conserver le contrôle de la société afin de poursuivre notre stratégie multi-programmes et moi-même et les dirigeants avons assuré son financement, avec l'appui de plusieurs dizaines d'actionnaires privés."

Concernant la stratégie, le dirigeant ajoute : "Il est évident qu'une fois les premiers résultats cliniques connus, nous devrions bénéficier d'une meilleure notoriété et attirer l'attention de sociétés pharmaceutiques, ce qui devrait favoriser notre stratégie de cession de licences."

Les fonds levés à l'occasion de cette introduction en Bourse devraient permettre de financer dès cette année les études de Phase II sur au moins trois de ces quatre programmes. Medesis bénéficie d'engagements de souscription d'investisseurs financiers pour un montant de 3,9 ME et de 1,4 ME de la part d'actionnaires historiques couvrant ainsi l'opération à plus de 95%. L'offre qui débute aujourd'hui se clôturera le 8 février prochain. Le prix des titres proposés sera compris entre 5 et 6,76 euros.

Nano-gouttelettes

Medesis conçoit des candidats médicaments avec sa technologie d'administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale pour atteindre toutes les cellules. Cette technologie, AONYS, consiste à mélanger des composants lipidiques spécifiques qui s'auto-structurent spontanément en une microémulsion eau-dans-huile. L'agent actif est solubilisé dans la phase aqueuse de la microémulsion, dans des micelles inverses de 3 à 5 nanomètres de diamètre. AONYS permet l'administration de doses très fortement réduites (1/100 en moyenne) d'actifs pharmaceutiques hydrosolubles tout en conservant l'activité pharmacologique recherchée. Le produit est déposé sur la muqueuse de la bouche puis transporté après une absorption per muqueuse par des lipoprotéines et libéré directement dans le cytoplasme des cellules de l'ensemble du corps en utilisant les récepteurs cellulaires des lipoprotéines, avec un passage de la Barrière Hémato-Encéphalique.