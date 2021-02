Introductions : Medesis Pharma se paie en haut de fourchette après une très forte demande

Introductions : Medesis Pharma se paie en haut de fourchette après une très forte demande









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Medesis Pharma, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs, annonce le vif succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris.

L'opération a bénéficié du large soutien à la fois des actionnaires historiques, des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, sensibles au potentiel de la technologie d'administration de principes actifs de Medesis Pharma et de l'avancée des développements cliniques sur les principaux programmes.

Medesis Pharma a désormais les moyens d'accélérer son développement en lançant les essais cliniques sur ses principaux programmes et se rapprocher ainsi de son objectif, à savoir soigner des maladies graves dépourvues actuellement de traitements efficaces , commente ean-Claude Maurel, Président fondateur de Medesis Pharma.

Un montant total maximum de 945.500 actions (hors clause d'extension et option de surallocation) était offert à la souscription. La demande globale, réunissant plus de 18.000 ordres, s'est élevée à 7.039.963 titres, dont 1.791.737 pour le Placement Global et 5.248.226 pour l'Offre à Prix Ouvert.

Face au succès de la demande, le Directoire de Medesis Pharma, réuni, a fixé le prix définitif de l'action à 6,76 euros, soit le haut de la fourchette indicative de prix, et a constaté l'exercice intégral de la Clause d'Extension pour un montant de 0,96 ME. Au prix de 6,76 euros par action, la demande s'élève à 12,1 ME pour les investisseurs institutionnels et 35,5 ME pour les particuliers. A 35,5 ME, la demande sur l'offre publique atteint un plus haut historique pour le secteur biotech sur les marchés d'Euronext Paris, soulignant le fort appétit des investisseurs particuliers dans le contexte actuel. Le directoire a ainsi alloué près de 28% de l'Offre à l'OPO.

780 962 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 306.811 actions pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 12,1% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

L'option de surallocation a été exercée dans le respect du plafond autorisé pour l'ensemble de l'opération, portant ainsi le nombre d'actions émises à 1.087.773. Le montant brut levé est de 7.353.352 euros.

Le règlement-livraison des 1.087.773 actions nouvelles interviendra le 11 février 2021. Les actions de la société seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 12 février 2021.

Les fonds levés permettront à Medesis Pharma d'accélérer son développement à travers :

- la réalisation d'au moins 3 études cliniques de phase II ;

- le recrutement de talents pour renforcer l'organisation ;

- le développement des programmes collaboratifs.