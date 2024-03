Introductions : Macompta.fr aujourd'hui en Bourse de Paris

(Boursier.com) — Macompta .fr, spécialisé dans l'édition de logiciels applicatifs de gestion comptable, fiscale et sociale en ligne dédiés aux entreprises et aux associations de moins de 20 salariés, fait son introduction en Bourse de Paris ce matin.

La société, détenue par son dirigeant Sylvain Heurtier, a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 2,48 ME pour un bénéfice de 0,52 ME.

Elle propose une suite de logiciels de facturation, de comptabilité, de notes de frais, de gestion des immobilisations et des amortissements, de déclarations fiscales, de gestion de la paie et de déclarations sociales.

Le CA par marché se ventile entre entreprises (59%), artisans et commerçants (17%), associations (13%), professionnels libéraux (7%) et autoentrepreneurs (4%). A fin juin 2023, Macompta.fr compte plus de 25 000 utilisateurs.

Le prix retenu pour l'opération de cotation directe sur Euronext Access, 4,69 Euros, valorise la société 14 ME.