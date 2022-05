Introductions : Lhyfe déjà dans le rouge !

(Boursier.com) — Lhyfe recule de plus de 5% cet après-midi à 8,30 Euros, le prix retenu par le conseil d'administration pour débuter cette IPO ayant été fixé à 8,75 Euros, soit déjà le bas de la fourchette qui allait jusqu'à 11,75 Euros.

La société a finalement levé 110 ME dans le cadre de son introduction en Bourse et 47,8 ME au titre de la conversion d'obligations convertibles en actions. Le placement global réservé aux investisseurs professionnels représente 88% des titres émis, et l'offre à prix ouvert destinée aux particuliers, 12%. Les 110 ME émis pourront être portés à 124 ME, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

La capitalisation boursière de la société ressort autour de 400 ME.