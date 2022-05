Introductions : Lhyfe à Paris pour lever 110 ME

(Boursier.com) — Attendu en Bourse de Paris, Lhyfe lance ce matin sa levée de fonds en vue d'une introduction sur le compartiment B d'Euronext. Elle est de taille puisque Lhyfe vise 110 ME. La société bénéficie d'un engagement de souscription d'EDPR, filiale à 75% d'EDP Group, à hauteur de 25 ME. Cet ordre, formulé à tout prix au sein de la fourchette indicative de prix (8,75 - 11,75 Euros), représente 22,7% du produit brut de l'offre, en cas d'offre à 110 ME et hors exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

En complément de cet engagement de souscription, EDPR s'est engagée à conserver les actions Lhyfe souscrites pendant une durée de 360 jours à compter du règlement-livraison de l'offre. Lhyfe a, en outre, reçu des engagements de souscription à hauteur de 7 ME à 14 ME de la part de CDC Croissance et Amundsen Investment Management, pour des montants respectifs de 5 ME à 10 ME et 2 ME à 4 ME.

La société se veut un pionnier de la production d'hydrogène vert entièrement issue d'énergies renouvelables (ENR). L'hydrogène vert est fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau : un procédé de production totalement décarboné consistant à séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène de la molécule d'eau grâce à de l'électricité.

Cette méthode permet de remplacer l'hydrogène fossile (fabriqué à partir d'hydrocarbures, également appelé hydrogène gris) consommé en grandes quantités dans l'industrie et d'être utilisé comme carburant propre dans la mobilité, le transport et la logistique. Elle permet aussi de remplacer en partie le gaz naturel (fossile lui aussi) par un gaz propre, l'hydrogène vert, dans les réseaux de gaz, l'industrie et les transports.

La production d'hydrogène gris, issue de sources d'énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), est un processus très émissif de CO2 qui représente aujourd'hui 98% de la production d'hydrogène. Son remplacement par de l'hydrogène vert est un enjeu clé de la transition énergétique. La demande mondiale d'hydrogène devrait être multipliée par 6 entre 2020 et 2050, pour atteindre 530 millions de tonnes à horizon 2050, portée par la croissance économique et la multiplication des usages, aussi bien dans l'industrie que dans la mobilité. La part de l'hydrogène vert devrait représenter 60% de la demande totale d'hydrogène en 2050.

En septembre 2021, Lhyfe a inauguré le premier site industriel au monde en connexion directe avec un parc éolien et un approvisionnement en eau de mer permettant l'électrolyse, et a depuis commencé à livrer ses premiers kilogrammes d'hydrogène vert. Basé à Bouin en Vendée (France), ce site dispose d'une capacité actuelle de production de 750 kW, soit environ 300 kg d'hydrogène vert produit par jour, qui sera portée à 2,5 MW en 2023 (soit environ 1 t./jour) pour répondre à l'accroissement de la demande. Lhyfe présente 93 projets, dont 20 sont à un stade de développement avancé, pour une capacité totale de 380,5 MW dont l'entrée en opérations est attendue entre 2023 et 2026. Lhyfe s'est fixé comme objectif de disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024 à partir d'unités onshore uniquement. En 2026, la capacité installée totale devrait atteindre 200 MW, soit pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2026, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 ME et un EBITDA à l'équilibre. À l'horizon 2030, la société se fixe comme objectif de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW. À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%.

Le groupe a conclu des partenariats de premier plan avec les acteurs Mitsui, wpd, Plug Power, SWEN, Andera Partners. Et en mars dernier un contrat avec EDP Renováveis accompagné d'un engagement de souscription de 25 ME dans le cadre de l'introduction en Bourse.