Introductions : Les Agences de Papa, plus de 200 ME de capitalisation!

Introductions : Les Agences de Papa, plus de 200 ME de capitalisation!









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cotation sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre de la Bourse de Paris peu réputé pour sa liquidité, du titre Les Agences de Papa, n'a pas empêché d'importants échanges depuis le mois de mai dernier. Il cède aujourd'hui plus de 11% à 4,16 Euros. Une 4ème séance consécutive de forte baisse pour une titre capitalisant toutefois plus de 215 Millions d'Euros! Il faut dire que le titre a été introduit à... 0,50 Euro et a connu une ascension impressionnante peu de temps après son IPO.

La société, qui n'a réalisé l'an passé, que 29 KE de chiffre d'affaires, a même vu son titre frôler les 7 Euros depuis sa cotation directe, sans levée de fonds associée, le 12 mai dernier.

La société a été créée en octobre 2019 avec pour objectif de "révolutionner le marché des transactions immobilières", avec le concept d'une agence immobilière digitale et low-cost, à commission fixe de 2 000 Euros, quel que soit le prix de vente du bien, cassant ainsi les codes traditionnels du marché immobilier.

Les Agences de Papa se positionnent avec un modèle technologique entièrement digital : mandat électronique, application web mobile, tableau de bord propriétaire.

Frédéric Ibanez, dirigeant fondateur, a expliqué les ambitions de la société sur Boursier.com le 27 mai dernier.