Introductions : Lepermislibre lève 8 ME pour sa mise en bourse

(Boursier.com) — Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 8 millions d'euros.

Dans ce cadre, 2.075.620 actions nouvelles ont été émises, dont 78% au titre du placement global, au travers d'ordres émanant d'investisseurs institutionnels, et représentant une demande d'environ 6,2 ME. Egalement, 22% de l'émission (465.482 actions nouvelles) s'effectue au titre de l'offre à prix ferme, au travers de 2.972 investisseurs particuliers, représentant une demande d'environ 1,8 ME. Le taux de service des ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et des ordres A2 (au-delà de 250 actions) est de 100%.

A l'issue de l'opération, le capital de Lepermislibre est composé de 11.982.620 actions représentant une capitalisation boursière de 45,9 ME, sur la base d'un prix d'introduction en bourse de 3,83 euros par action.

Le flottant représente 44,1% du capital de la société.

Le produit net de l'augmentation de capital, soit 6,9 ME permettra à Lepermislibre de poursuivre deux principaux objectifs :

- à hauteur d'environ 60%, la poursuite de la stratégie de diversification de l'offre de la société ;

- à hauteur d'environ 40%, la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d'enseignants partenaires.

Le règlement-livraison des nouvelles actions est prévu le 10 février 2023, et la négociation des actions de Lepermislibre sur le marché Euronext Growth Paris débutera le 13 février, sous le code ISIN FR001400F2Z1 et le code mnémonique ALLPL.

"Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour saisir toutes les formidables opportunités de développement qu'offre un marché de plus de 2 milliards d'euros par an en France, porté par un cadre réglementaire favorable", déclarent Lucas Tournel et Romain Durand, co-fondateurs de Lepermislibre qui concluent : "Nous ouvrons aujourd'hui avec vous une nouvelle page de l'histoire de l'entreprise au service d'une ambition forte : devenir à terme le leader français de l'enseignement de la conduite".