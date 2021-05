Introductions : le fournisseur d'énergie Ekwateur se lance aujourd'hui

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fournisseur d'énergie Ekwateur, lance son augmentation de capital pour un montant de 38,3 millions d'euros, pouvant être porté à de 44 millions d'euros).

La fourchette indicative de prix est comprise entre 7,57 et 10,23 Euros par action. Et l'opération qui débute aujourd'hui clôturera le 24 mai.

Ekwateur est le 5ème fournisseur d'énergie au niveau national sur le segment résidentiel avec une base clients de 294 000 compteurs au 28 février. Le volume facturé a atteint 250 ME et un chiffre d'affaires de 87 ME (en normes IFRS) en 2020, en croissance de près de 190%.

EkWateur a fait le choix d'être uniquement fournisseur, et non pas producteur, considérant que son métier est d'être un commerçant digital.

Les dirigeants affichent les objectifs suivants : à la clôture de l'exercice 2021 le 30 novembre, un chiffre d'affaires supérieur à 105 ME. A la clôture de l'exercice 2023 le 30 novembre, 500 000 compteurs, un chiffre d'affaires d'au moins

200 ME avec un ratio marge brute/chiffre d'affaires au-delà de 10%.

A la clôture de l'exercice 2025 le 30 novembre, au moins 1 million de compteurs (vs plus de 294 000 à fin février 2021), au moins 400 ME de chiffre d'affaires (vs 86,9 ME) avec un ratio Marge brute / Chiffre d'affaires au-delà de 15% (vs 6,6%).