Introductions : LCB sur Access avant Growth

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois (LCB), promoteur spécialiste de la construction en bois, annonce son inscription sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre, par cotation directe le 19 octobre. Pour l'occasion, un maximum de 160 000 actions seront mises en vente par les principaux actionnaires, au cours unitaire de 1,50 Euros, soit un montant de 240 KE. La capitalisation boursière d'entrée en bourse de LCB sera ainsi de 6 ME.

En 2019, LCB a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 ME (+ 70% par rapport à 2018) pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. Particulièrement confiante dans ses perspectives de développement, la société anticipe un chiffre d'affaires de 7,5 ME en 2021 et dispose d'un pipeline de plus de 20 000 m2 reposant sur 25 projets en cours de développement et à venir dans le Grand Est, totalisant un volume d'activité proche de 60 ME.

La société est un promoteur/constructeur en bois de maisons médicales et de résidences services seniors dans des zones de densité moyenne, faiblement urbanisées ou rurales, dans le Grand Est. Des segments "particulièrement porteurs" selon LCB qui possède en portefeuille 5 projets en développement de résidences services seniors Pays'Ages, totalisant 164 logements d'ici 2025.

Dans une logique d'élargissement de son offre, LCB va démarrer la réalisation de son premier écoquartier intergénérationnel d'une superficie de 4 500 mètres carrés sur une friche industrielle de 7 500 mètres carrés à Epinal. Ce nouveau projet de développement d'habitats durables est éligible au soutien de l'ADEME grâce à la volonté de LCB de réemployer le bois issu de la déconstruction de la friche industrielle. Le projet prévoit la création d'une résidence étudiante, de logements sociaux, de logements privés, d'un jardin partagé, de commerces et de services.

LCB a décidé d'entrer en bourse afin de renforcer sa notoriété auprès des fournisseurs et partenaires (collectivités locales et bailleurs) et de faciliter son déploiement commercial, majoritairement dans le Grand Est de la France. Dans un second temps, LCB envisage de faire appel aux investisseurs et au marché afin de financer sa forte croissance.

La cotation en bourse permettra aux actionnaires d'obtenir à moyen terme un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d'élargissement du flottant. Cette admission sur le marché Euronext Access de Paris constituerait une première étape avant un transfert des titres de la société sur le compartiment Euronext GrowthTM à Paris.