Introductions : Largo se lance

(Boursier.com) — La société Largo se présente aux portes de la Bourse de Paris pour une introduction associant une opération de 17,3 millions d'euros, dont 14 millions d'euros au titre d'une augmentation de capital par voie d'offre au public et 2,3 millions d'euros au titre de la cession des actions existantes cédées par certains actionnaires actuels, pouvant être porté, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension à un montant de 22,5 millions d'euros. Des engagements de souscription à hauteur de 5,1 ME sont enregistrés dont Vatel Capital, CELY Finance, Aurore Invest et IM Hôtel.

La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 9,87 et 13,35 Euros par action. L'offre de titres débute aujourd'hui pour se clôturer le 19 avril prochain pour les particuliers et le 20 avril pour les investisseurs professionnels.

Créé en 2016, Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu'à la distribution, Largo ambitionne d'être l'acteur de référence du reconditionnement responsable. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d'affaires de près 10,3 ME en 2020.

Largo a pour objectif d'atteindre en 2022, un EBITDA positif et en 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME avec une marge d'EBITDA à 7%.