Introductions : la 1ère opération de 2021 est lancée

Introductions : la 1ère opération de 2021 est lancée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La première introduction en Bourse de Paris pointe son nez : Pherecydes Pharma lance son offre de titres en vue de son apparition sur le marché Euronext Growth. L'augmentation de capital doit atteindre au maximum 8 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. L'offre se fait à 6 Euros par titre.

L'ensemble des engagements de souscription des actionnaires de la société représentent 2,1 ME soit 30,4% de l'offre. De plus, l'ensemble des engagements additionnels d'investisseurs tiers porte le total des engagements à 4,6 ME soit 66,1% de l'offre.

Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point la phagothérapie de précision, basée sur l'utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

A ce jour, 22 patients ont reçu des traitements avec les phages de Pherecydes au sein de centres hospitaliers français reconnus. Plus de 7 indications différentes ont été traitées avec les phages anti-Staphylococcus aureus et anti-Pseudomonas aeruginosa, dont une majorité d'infections ostéoarticulaires sur prothèse de hanche ou de genou.