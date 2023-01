Introductions : l'offre Lepermislibre a débuté, 1ère IPO parisienne de 2023

(Boursier.com) — Lepermislibre sera la première société à s'introduire en Bourse de Paris en levant des fonds, en l'occurrence un peu plus de 8 ME. Montant qui pourra être porté à 9,2 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à 10,6 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

5,3 ME sont déjà sécurisé sous la forme d'engagements de souscription, soit environ 66% du montant. Le prix de souscription des actions nouvelles est proposé à 3,83 Euros, la période de souscription court jusqu'au 7 février.

Lepermislibre fédère 900 enseignants de la conduite, diplômés d'État, qui délivrent au quotidien des formations : près de 240 000 leçons ont ainsi été notées par les candidats, depuis la création de l'entreprise, pour une note globale de 4,94/5. Les candidats plébiscitent également la grande flexibilité de la formation avec une liberté inédite de consommation des heures de conduites, 7j/7, de 6h à 23h, depuis plus de 500 villes en France et sur 1 480 points de rendez-vous, permettant de se détacher des contraintes de temps et de

lieux.

Le société a déjà séduit plus de 360 000 candidats inscrits sur la plateforme depuis la création pour suivre les formations au code de la route et à la conduite. Pour la seule année 2021, ce sont 110 000 candidats qui ont été accompagnés, représentant une hausse de +44% par rapport à 2020.

En 3 ans, l'activité de la société a ainsi été multipliée par 7 de façon exclusivement organique, tendance confirmée sur l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 12,2 MEUR, en croissance de + 185% par rapport à l'exercice précédent.

Les objectifs financiers de la société font état d'un chiffre d'affaires d'environ 45 à 50 ME, de rentabilité atteinte pour l'exploitation en 2024 et de marge brute supérieure à 30%.