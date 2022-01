Introductions : l'espagnol Scientia School sur l'ancien Marché Libre

(Boursier.com) — La société espagnole Scientia School cote sur le marché parisien depuis fin septembre 2021, en l'occurrence sur l'ancien Marché Libre, Euronext Access, où elle se trouve aujourd'hui valorisée plus de 100 ME. Scientia School est la maison mère d'un Groupe avec plusieurs filiales, toutes dans le secteur de l'éducation, avec comme axe stratégique, les services de transformation numérique. Il s'agit d'un groupe "de centres d'excellence pédagogique, fondé sur le multilinguisme, la technologie, les sports et les arts, en tant que piliers de l'éducation moderne et valeurs positives", selon les termes de la société, dont les comptes consolidés 2020 font état d'un chiffre d'affaires de 1,68 ME, d'un bénéfice opérationnel de 378 KE et d'un résultat net de 81 KE.

La société a été créée en 2014, et depuis sa constitution, elle a été soutenu par Atlas Holdings Europe, actionnaire fondateur avec une vaste expérience dans le secteur de l'éducation. En 2015, le Groupe a démarré son activité dans le métier de la transformation digitale à travers Ecreatus, S.L., qui s'est avéré être une référence et le principal générateur d'affaires pour le Groupe. Entre 2015 et 2019, Ecreatus a également participé à la modernisation numérique projets plus ou moins importants dans plus de 50 centres éducatifs situés principalement en Espagne (ainsi que d'autres au Mexique), offrant un large catalogue.

En 2018, le Groupe a entamé le processus de validation du profil des Centres Scientia et renforcé le modèle de distribution Ecreatus, intégrant la société Tic Tac Blend S.L., qui a permis de réaliser plus de 24 projets de modernisation numérique en cette même année. En 2019, le modèle des centres éducatifs du Groupe a été consolidé suite à l'acquisition de l'association privée de Niño Jesús de Praga el Karmelo dans la ville de San Sebastián, qui a été fondée en 1921, et qui gère également la Résidence étudiante universitaire Karmelo. Son nom actuel est Scientia Karmelo Ikastetxea et c'est un leader de l'innovation pédagogique et technologique dans le secteur et son territoire.

En 2020, après que la pandémie a été déclarée par l'OMS, la demande a augmenté dans la transformation numérique segment d'activité, lui permettant de consolider sa position sur le marché, en partie grâce à le processus d'accélération de la transformation numérique que tous les secteurs ont connu dans le monde entier, et en particulier dans le secteur de l'éducation.

Au premier semestre 2021, le Groupe a poursuivi sa croissance significative tant dans le digital avec Ecreatus que dans les établissements scolaires. Dans le cadre de la transformation numérique, la société Edunext, S.L., dont la technologie plate-forme permet aux familles de contracter et de payer pour les services scolaires, a été acquise dans le premier trimestre. Après cette acquisition, le Groupe dispose donc de sa propre gestion des achats et développement technologique, atteignant plus de 10 000 utilisateurs récurrents dans le contenu numérique et plus de 70 000 utilisateurs dans la section de distribution numérique. En juin 2021, en outre, l'entreprise Gestión del Conocimiento Digital Ieducando, un partenaire "Google for Education Partner & Professional Development Partner", a été acquise. Cela permet au Groupe de compléter significativement son offre de produits et services dans le domaine de transformation numérique.