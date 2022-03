Introductions : l'espagnol Jungle21 à Paris

(Boursier.com) — Jungle21 a été introduite en Bourse de Paris le 4 mars dernier, via une cotation directe à 3,14 Euros sur Euronext Access, soit plus de 50 ME de capitalisation.

La société espagnole se veut être un écosystème d'entreprises créatives. Elle accompagne les marques et les entreprises "dans leur trajectoire de transformation, accélérant leur croissance économique et leur impact positif, en résolvant leurs défis commerciaux grâce à une offre intégrée de conseil & stratégie, conception de produits & services, publicité & contenu."

Jungle21 a dégagé 6,54 ME de revenus en 2020 et 7,86 ME après les 10 premiers mois de 2021 pour un bénéfice de 1,93 ME.