Introductions : l'australien Rapid Nutrition sur Euronext Growth

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est par une cotation directe que Rapid Nutrition, société australienne, a fait son apparition sur Euronext Growth fin juin. Elle capitalise 3 ME.

La société oeuvre dans "les soins de santé naturels" et de bien-être scientifiques haut de gamme. Rapid Nutrition vise à être un fournisseur de choix en la matière, à l'échelle mondiale, en proposant des marques haut de gamme avec des ingrédients "de la plus haute qualité".

La société a été créée grâce à son supplément de perte de poids exporté vers de multiples marchés à travers le monde, et offre désormais aux consommateurs une gamme croissante de produits de santé et des solutions de bien-être pour répondre aux problèmes et préoccupations de santé existants et émergents.

Les produits comprennent des substituts de repas biologiques et naturels à haute teneur en protéines, des formules végétaliennes à base de plantes, des barres biologiques à haute teneur en fibres, des multivitamines biologiques et des super aliments vendus sous les marques Leisa's Secret et SystemLS.

La société était préalablement cotée sur le marché boursier suisse avant de gagner Euronext Growth. Elle a généré, en 2020, 4,55 Millions de dollars australiens de chiffre d'affaires, soit environ 2,85 ME.