Introductions : l'Agence Automobilière, discrète apparition...

(Boursier.com) — L 'Agence Automobilière, société alsacienne appartenant à son PDG, Christophe Winkelmuller, a fait son apparition en Bourse de Paris le 5 novembre dernier, sur Euronext Access. Il s'agit d'un spécialiste de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion. La société propose également des services de financement, d'assurance, d'assistance. L'Agence Automobilière dispose de plus de 90 agences implantées en Europe. En France, les franchisés ont vendu 5.989 véhicules d'occasion entre particuliers en 2020.

La société compte se développer au sein d'un large marché atomisé... Alors que les professionnels, réseaux de marques et spécialistes véhicules d'occasion (VO) étaient presque parvenus au début des années 2000 a? dominer le marché, ils ont perdu cette position pour les raisons suivantes, selon la société : "leur offre est déconnectée de la demande". Ainsi, les concessionnaires proposent dans le meilleur des cas 20% de véhicules a? moins de 10.000 Euros, alors que ce segment représente plus de 60% de la demande. De même, leur offre de véhicules âgés de plus de 5 ans n'atteint pas 2% alors que la demande dépasse les 60%.

La société a récemment lancé une offre "AUTOWIN" ciblant les communes de moins de 20.000 habitants, et les centres villes de grandes métropoles dans lesquelles les agences représenteraient un coût de fonctionnement trop élevé pour être rentable.

L'Agence Automobilière affiche un chiffre d'affaires de 1,80 ME pour 2020, avec un résultat net de 0,56 ME. Des comptes consolidés intégrant l'acquisition de l'entité Yescar, à 100% en septembre dernier.

Introduit à 2 Euros en cotation directe, le titre dépasse les 5 Euros, soit plus de 5 ME de capitalisation.