Introductions : Icape se lance aujourd'hui !

(Boursier.com) — L 'introduction en Bourse d'Icape est lancée et la levée de fonds associée débute aujourd'hui. Elle est d'environ 20 ME, pouvant être portée à environ 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 26 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

L'offre se fait à prix ferme de 16,95 Euros. Des engagements de souscription à hauteur de 5 ME de Sunshine PCB; 1,5 ME de Champion Asia International Electronic Limited, et ; 2 ME, et dans la limite de 9,95% du produit brut de l'offre (hors exercice éventuel de la clause de surallocation) de CDC Croissance, sont enregistrés. La période de souscription ira jusqu'au 5 juillet.

Icape est l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur de la distribution de circuits imprimés positionné sur des sous-segments de marché à forte valeur ajoutée. La société a généré un chiffre d'affaires 2021 de 169 ME, en croissance de 34% par rapport à 2020.

Le capital est aujourd'hui détenu à 100% par le fondateur, les dirigeants et les salariés du Groupe.

Icape vise des objectifs commerciaux et financiers ambitieux, dont l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros à l'horizon 2026 avec environ 9,5% de taux de marge de ROC. En 2022, le curseur est établi à environ 230 ME pour environ 4,5% de taux de marge de ROC.