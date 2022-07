Introductions : Icape dans le vert pour son 1er jour !

(Boursier.com) — Débuts boursiers erratiques pour Icape Holding, introduit à 16,95 Euros et qui progresse de 2% environ en début d'après-midi. Le titre a déjà connu un plus haut à 17,97 Euros (+ 6,02%) et un plus bas à 16,70 Euros (-1,47%).

Une option de surallocation permettant l'émission d'un maximum de 34.000 actions nouvelles supplémentaires a été consentie par la société à Gilbert Dupont en qualité d'agent de stabilisation. La date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée au 9 août, soit la fin de la période de stabilisation.

Le produit brut de l'émission s'élève à 17 ME, pouvant être porté à 17,58 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

La capitalisation boursière du Groupe Icape s'élève à environ 136,7 millions d'euros, pouvant être portée à environ 137,3 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation au cours de 16,95 Euros.

Le flottant représente environ 12,43% du capital social de la société avant exercice de l'Option de Surallocation et pourra représenter jusqu'à 12,8% du capital social en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Icape est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de circuits imprimés et de pièces techniques sur mesure. La société vise des objectifs commerciaux et financiers ambitieux, dont l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros à l'horizon 2026 avec environ 9,5% de taux de marge de ROC. En 2022, le curseur est établi à environ 230 ME pour environ 4,5% de taux de marge de ROC.