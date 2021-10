Introductions : I2PO valorisé proche du montant levé

(Boursier.com) — Trois mois après son introduction en Bourse de Paris, via une cotation directe, le titre du Spac de la famille Pinault et de Mathieu Pigasse, I2PO, dirigé par Iris Knobloch, ancienne dirigeante de WarnerMedia, n'a que peu bougé, évoluant sous les 10 Euros et matérialisant une capitalisation boursière logiquement assez proche du montant levé en juillet dernier, 275 ME. Le flottant atteint 75%.

I2PO a vocation à investir dans le secteur du divertissement et des loisirs. La société a indiqué viser une ou plusieurs cibles dans les sous-secteurs du streaming et de la distribution de contenus, la musique, la propriété intellectuelle des médias et des services, les jeux et les sports électroniques, l'apprentissage en ligne, et les plateformes de loisirs.