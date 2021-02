Introductions : HRS signe la plus importante IPO sur Euronext Growth

Introductions : HRS signe la plus importante IPO sur Euronext Growth









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'offre de titres HRS a rencontré un très large succès à la fois pour ce qui est du Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et de l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques. La demande globale s'est élevée à 16 466 661 titres, dont 12 877 284 pour le Placement Global et 3 589 377 pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 5,7 fois le nombre de titres offerts. Soit une demande de 325,8 ME pour les investisseurs institutionnels européens et 90,8 ME pour les particuliers. Le taux de sursouscription de l'Offre à Prix Ouvert est de 12,3 fois la part réservée aux ordres émis dans le cadre de l'OPO.

Le Conseil d'administration de HRS, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 25,30 Euros, soit le haut de fourchette indicative de prix, et a constaté l'exercice intégral de la Clause d'Extension pour un montant de 11 ME, portant le montant de l'opération à 84,6 ME. Le montant pourra être porté à 97,3 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. HRS signe ainsi la plus importante levée de fonds à l'occasion d'une introduction en Bourse sur Euronext Growth. A 25,30, la capitalisation boursière ressort à 383,57 ME.

Début des échanges le 9 février.