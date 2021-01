Introductions : HRS et ses stations à hydrogène bientôt à Paris

(Boursier.com) — L 'hydrogène, nouvelle martingale des investisseurs! On connait les parcours boursiers des acteurs du secteur... Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) va tenter d'entrer dans la danse. La société a déposé son document d'enregistrement auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape du projet d'introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

HRS (anciennement TSM), créé en 2004 par Hassen Rachedi, Président-Directeur Général, se veut pionnier de la mobilité hydrogène et dispose aujourd'hui de l'offre de stations de ravitaillement en hydrogène grande capacité "la plus avancée du marché pour tous types de véhicules à pile à combustible (voitures, camions, bus, chariots élévateurs, trains, etc.)", selon ses dires, ainsi qu'un des plus grands parcs installés d'Europe.

En 10 ans, HRS a construit et livré 34 stations de ravitaillement, dont 32 en Europe soit 17% du parc installé européen (respectivement 22,5% du parc français et 26% du parc allemand). Les 2 autres stations ont été livrées en Californie aux Etats-Unis.

À partir de 2019, HRS a pris un virage stratégique et a conçu, développé et fabriqué sa propre gamme de stations de grandes capacités permettant de délivrer aujourd'hui de 100 kg à 500 kg par jour et d'ici 2022 jusqu'à 2 tonnes par jour, pour capter le potentiel et la valeur du marché en croissance des infrastructures de mobilité hydrogène et contribuer à la transition énergétique.

Les stations de ravitaillement conçues et fabriquées par HRS peuvent être alimentées par toutes les sources d'hydrogène. HRS est cependant fortement impliqué dans le développement de l'hydrogène vert, 100% renouvelable et propre. HyBalance, la seule station de ravitaillement en hydrogène vert en fonctionnement en Europe (Danemark) a ainsi été fabriquée par HRS. Cette station vise à stocker et à distribuer le surplus de production d'électricité générée par énergie renouvelable sous forme d'hydrogène par électrolyse de l'eau.

HRS veut surfer sur la vague des plans massifs menés par les gouvernements et la Commission européenne pour soutenir le déploiement des véhicules électriques à pile à combustible, qui combinent les performances des véhicules thermiques (autonomie) et des véhicules électriques à batterie (0 émission de CO2), et des infrastructures de ravitaillement en hydrogène nécessaires. À ce jour, la somme des plans annoncés dans l'Union Européenne s'élève à 35 milliards d'euros pour la période 2020-2030, répartis-en 5 pays, dont 7 milliards d'euros en France.

La société dispose de nombreuses opportunités commerciales déjà bien avancées : un carnet de commandes (contrats signés à ce jour) représentant 3 stations à livrer entre mi-2020 et mi-2022 d'un montant de 4,3 ME. HRS est aussi en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pour 14 stations additionnelles à livrer entre 2021 et 2025, pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 17,4 ME et sur des appels à projets pour 44 projets de stations supplémentaires livrables entre 2021 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 67 ME.

HRS s'est fixé comme objectif de livrer 100 nouvelles stations de moyennes et grandes capacités d'ici 2025, un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 10 ME au 30 juin 2021 (vs 2,6 ME au 30 juin 2020, entièrement réalisés sur l'activité historique), de le doubler au 30 juin 2022 et d'atteindre 85 ME de revenus au 30 juin 2025.

HRS ambitionne d'être rentable sur toute la période du plan avec un résultat opérationnel courant positif dès l'exercice clos au 30 juin 2021 (vs -1,3 ME au 30 juin 2020). À l'horizon du plan (30 juin 2025), HRS vise à générer une marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) d'environ 20%.