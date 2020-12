Introductions : Hopium et son véhicule à hydrogène sur l'ex Marché Libre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Hopium, constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce l'admission sur le compartiment Access d'Euronext Paris, de ses actions. L'introduction se fera à 1 Euro, soit une valorisation de 11,70 ME.

Baptisé " Hopium M?china ", le premier modèle de berline à hydrogène est positionné haut de gamme, avec un prix d'environ 120 000 euros. La production en série et l'assemblage des premiers modèles devraient débuter au premier semestre 2025 pour une commercialisation à la fin du second semestre de la même année. Avant de produire son modèle " Hopium M?china " définitif en 2025, la Société a prévu de lancer une série de prototypes et de véhicules de pré-production de 2021 à 2024.

Hopium ambitionne de devenir la marque de référence mondiale de la mobilité? hydrogène avec un objectif d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030.

Ce premier rendez-vous avec la Bourse est une étape qui doit permettre à Hopium de faire appel au marché pour financer les différentes phases de conception, développement et industrialisation du véhicule jusqu'en 2025.