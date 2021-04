Introductions : Hamilton Global Opportunities à Paris

(Boursier.com) — Hamilton Global Opportunities véhicule d'investissement de Hamilton Ventures, annonce aujourd'hui l'admission de ses titres sur Euronext Growth Paris. La société évoque une capacité d'investissement initiale s'élevant à 9,6 ME, devant être progressivement renforcée par des émissions d'actions.

Il s'agit d'une filiale de Hamilton Ventures fondée en 2009 par Sir Peter Middleton et Gustavo Perrotta pour saisir des opportunités d'investissement post-crise financière. Jusqu'à présent, Hamilton Ventures s'est concentré sur le conseil stratégique et les "club deals" pour des investissements directs dans des entreprises privées en phase de croissance.

Au cours des 12 dernières années, l'équipe de gestion a réalisé des investissements dans les médias sociaux, les jeux-vidéos, les Nanotech, les Medtech et les Fintech en Europe et aux États-Unis. Au fur et à mesure du développement de la stratégie, une approche plus ciblée a été adoptée, avec une concentration accrue sur la Tech, la Fintech et la MedTech dans deux zones géographiques principales, la Silicon Valley et Israël.