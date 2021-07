Introductions : Groupe Casol en Bourse!

Introductions : Groupe Casol en Bourse!









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Casol a fait son apparition, il y a un mois, en Bourse de Paris, sur le segment Euronext Access.

La société propose une offre de travaux clés-en-main, visant à optimiser la consommation d'énergie des ménages à travers l'isolation, le chauffage, la ventilation : isolation thermique et acoustique, ventilation mécanique double flux, menuiserie, pompe à chaleur, etc. L'offre va de l'accompagnement, avec l'audit énergétique jusqu'au rapport de conformité des travaux, en passant par la mise en place des dispositifs CEE, grâce à un réseau d'experts en performance énergétique, certifiés et qualifiés qu'il s'est constitué.

Créé en 2016 par Hugues Castro et Paul Escafit, la société se veut donc un acteur de "l'éco rénovation", présent initialement à Toulouse et sur les départements limitrophes avec pour ambition d'étendre sa présence au niveau national.

"Nous avons fait le choix de la Bourse avec l'ambition de devenir rapidement un acteur leader de la rénovation énergétique", a déclaré Hugues Castro, Président-fondateur.

Au cours de l'exercice 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,11 ME, en croissance de 8% par rapport à l'exercice 2019, bien qu'impactée par le contexte sanitaire lié à la Covid-19 et dégagé un bénéfice de 152 KE. Au 31 décembre 2020, ses fonds propres s'élevaient à 202 KE pour un endettement financier net de 40 KE.