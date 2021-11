Introductions : Groupe Berkem veut lever 40 ME minimum

(Boursier.com) — Groupe Berkem lance son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris, avec une augmentation de capital d'environ 38 ME, pouvant être portée à 43,7 ME environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Le montant de l'offre initiale de 40 ME, pouvant être porté à 52,6 ME environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (dont 8,9 ME environ en cession d'actions existantes n'apportant pas de fonds additionnels).

La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 8,49 et 10,03 Euros par action. Des engagements de souscription à hauteur de 24,1 ME de la part de Danske Bank, DNCA, Lombard Odier, Lupus Alpha, Financière Arbevel, Hermitage Gestion Privée et P. Hottinguer & Cie ont été enregistrés. La période de souscription court jusqu'au 2 décembre pour les particuliers.

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d'accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse.

Groupe Berkem a réalisé 41 ME de chiffre d'affaires en 2020 et une marge d'EBITDA de près de 19%. Le Groupe compte près de 165 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).