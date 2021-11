Introductions : Grolleau se lance aujourd'hui et vise une levée de 7 ME

(Boursier.com) — Grolleau lance son introduction en Bourse ce matin sur un prix ferme de 9,50 euros matérialisant une augmentation de capital de 7 ME environ pouvant être portée à un maximum d'environ 8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Des engagements de souscription pour un montant de 5,3 ME sont enregistrés.

L'offre débute ce jour et se terminera le 29 novembre pour des premières négociations le 3 décembre.

Grolleau conçoit et fabrique, dans son usine en France, des équipements techniques extérieurs sécurisés pour héberger et protéger les technologies critiques nécessaires au déploiement et au fonctionnement des territoires intelligents. Ce marché très porteur draine d'importants investissements de la part des collectivités et des opérateurs d'infrastructures notamment avec l'arrivée de la 5G.

Grolleau est aujourd'hui le fabricant français numéro 1 des armoires extérieures urbaines et télécoms installées sur la voirie dans les villes et dans les campagnes. Ces armoires peuvent être supervisées à distance (contrôle d'accès, alertes) dans le cadre de contrats de services. Grolleau installe chaque année plus de 15 000 armoires en France. Cette offre a récemment été enrichie de shelters de noeud de raccordement optique (NRO) nécessaire au déploiement de la fibre sur tout le territoire.

Grolleau est devenu également en 2021 le fabricant français numéro 1 des bornes de recharge électrique urbaines, fournissant en marque blanche plusieurs partenaires comme TotalEnergies ou Schneider par exemple (20% des bornes de recharge installées sur la voirie ont été fabriquées par Grolleau). Enfin, la société vient de lancer une offre de datacenters modulaires clés en main, pouvant être déployés partout sur le territoire en vue de gérer et de sécuriser le traitement des données, qui vont connaître une très forte croissance avec le développement de la 5G.

Sur l'exercice 2020-21 clos au 31 mars, Grolleau a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 ME couplé à une marge d'EBE légèrement positive. La structure financière est restée saine et solide avec une trésorerie nette de 1,1 ME au 31 mars 2021. "La dynamique commerciale de Grolleau est très bien engagée sur l'exercice 2021-22", explique la société qui a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 15 ME et vise un chiffre d'affaires annuel de 30 ME (+35%) pour un EBE de 4 à 5% pour l'exercice clos au 31 mars 2022.

La société dispose d'un carnet de commandes record et historique au 30 septembre 2021 à 12 ME, +57% par rapport au niveau d'il y a deux ans, avant crise sanitaire. Grolleau entend atteindre un chiffre d'affaires de 50 ME (17,5% TCAM) en 2025-26 et une marge d'EBE de 8 à 10% dès 2023-24.