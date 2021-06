Introductions : forte demande pour TheraVet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'introduction en Bourse de TheraVet est un succès. Pour ce dossier qui entre sur Euronext Growth Paris et Bruxelles, la demande totale exprimée s'élève à 7,15 ME.

Les ordres institutionnels reçus dans le cadre du Placement Global ont représenté environ 30% de la demande et proviennent d'investisseurs européens et internationaux. La demande des investisseurs particuliers reçue dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme a représenté environ 70% de la demande totale.

Cette demande totale fait ressortir un taux de sursouscription de 117% de l'offre initiale, qui était de 625.000 actions nouvelles. Dans ce contexte, le conseil d'administration de la société a décidé d'utiliser en intégralité la clause d'extension, soit 93.750 actions complémentaires. SwissLife Banque Privée a sollicité auprès de TheraVet l'émission de 15.886 actions supplémentaires dans le cadre de l'option de surallocation.

Au total, le nombre de titres émis s'élève à 734.636 actions nouvelles, allouées comme suit :

- 214.581 actions nouvelles dans le cadre du Placement Global, représentant environ 2,1 ME, soit 29,2% du nombre total de titres alloués ; et

- 520.055 actions nouvelles dans le cadre de l'OPF, représentant environ 5 ME, soit 70,8% du nombre total de titres alloués.

Le produit brut total de l'augmentation de capital de la Société s'élève à environ 7.053 milliers d'euros. Après réalisation de l'augmentation de capital, le nombre d'actions composant le capital de la société TheraVet sera de 3.223.936 actions.

Sur cette base et compte tenu du prix d'introduction en bourse de 9,60 euros par action, la capitalisation boursière de TheraVet s'élève à 31 ME.

Le flottant représente 22,8% du capital et des droits de vote de la société.

Le règlement des titres est prévu le 15 juin. La livraison des titres se fera le 16 juin. Les actions seront admises à la négociation sur le marché d'Euronext Growth Paris et Bruxelles à compter du 17 juin (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET).