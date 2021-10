Introductions : Forsee Power compte lever au moins 100 ME

(Boursier.com) — 100 millions d'euros, pouvant être portée à 115 ME en cas d'exercice de la clause d'extension et à 132,2 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation : c'est le montant qu'envisage de lever Forsee Power qui lance son introduction en Bourse de Paris ce lundi, la souscription étant ouverte jusqu'au 1er novembre pour les particuliers.

L'offre bénéficie d'Engagements de souscription de Ballard Power Systems sur au moins 35% du montant de l'augmentation de capital (y compris en cas d'exercice de la clause d'extension) dans la limite d'un montant maximum de 40 ME.

La fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global sera comprise entre 7,25 euros et 9,80 euros par action.

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un "transport électrique durable" (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 62 ME en 2020 et compte plus de 500 collaborateurs.