Introductions : Florentaise, deuxième opération de l'année en Bourse de Paris

(Boursier.com) — Il s'agit de la deuxième introduction en Bourse de Paris depuis le 1er janvier : Florentaise, le pionnier des terreaux bas carbone, se lance sur Euronext Growth.

La société vise une augmentation de capital d'un montant d'environ 28 MEUR pouvant être porté à environ 32,2 MEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à 37 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Elle bénéficie de 12 MEUR d'engagement de souscription, par voie de compensation de créances, de la part de Floreasy, holding de contrôle de la société contrôlée par Jean-Pascal Chupin.

La période de souscription court jusqu'au 4 avril pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 5 avril pour le placement global réservé aux professionnels. La fourchette indicative du prix de l'offre est comprise entre 9,44 EUR et 12,76 EUR par action.

Créée en 1973, Florentaise est détenue par un actionnariat 100% familial. Le Groupe emploie 245 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 57,5 millions d'euros au 30 juin 2022. Aujourd'hui, plus de 600 références en marque propre ou marques de distributeurs sont disponibles au sein des plus enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché, permettant à Florentaise de vendre en France près d'un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et de couvrir 12% du marché des professionnels.

Le groupe s'est étendu hors de ses frontières à travers une présence dans 6 autres pays (Angleterre, Pays-Bas, Inde, Chine, Estonie et prochainement aux États-Unis).

A l'horizon 2027, Florentaise envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 120 millions d'euros. La société envisage de porter son résultat d'exploitation à plus de 20% du chiffre d'affaires consolidé en 2027.